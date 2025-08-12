Covelo consigue protección para el entorno fluvial del río Alén

La consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático ha iniciado los trámites para declarar Espacio Natural de Interés Local (ENIL) las carballeiras del río Alén, en la parroquia de Barcia de Mera, una figura de protección para dicho entorno que fue solicitada por el Concello de Covelo.

La conselleria, Ángeles Vázquez, ya informó al alcalde, Juan Pablo Castillo, de dicho trámite y juntos analizaron la memoria elaborada por el gobierno local para la declaración del ENIL Río Alén, con el fin de velar por los valores naturales existentes en el entorno y garantizar su correcta gestión y conservación. Se trata de un área fluvial en la que priman dos hábitats, el bosque de ribera de aliso y una carballeira termófila en la que predominan el roble y el laurel.

Mientras la Xunta inicia los trámites para su declaración como ENIL, el alcalde está manteniendo contactos con distintas administraciones, asociaciones, comunidad de montes de Barcia de Mera, centros de investigación y otras entidades interesadas en la conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural de la zona con el fin de desarrollar las diferentes actuaciones incluidas en la memoria.

En este sentido, la memoria del ENIL Río Alén incluye actuaciones que se estructuran en cuatro líneas de actuación, desde la ampliación del conocimiento sobre el patrimonio natural de este espacio y de los servicios ecosistémicos que ofrece la sociedad hasta la conservación de la biodiversidad, pasando por la ordenación del suelo público y por la divulgación y educación ambiental.

Tanto la Xunta como el Concello coinciden en trascendencia de recurrir a figuras de protección como esta para preservar los espacios naturales con especial valor, adoptando las medidas oportunas desde diferentes campos y lograr que las futuras generaciones puedan disfrutar del rico y variado patrimonio natural con el que cuenta Galicia.