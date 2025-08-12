Cinco redondelanos escalarán el Mulhacén
d. a.
La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, junto a su edil, Antonio Cabaleiro, recibieron ayer en el Concello a José Manuel Alonso y Nemesio Vázquez, dos de los cinco senderistas que esta semana partirán a Granada para tratar de escalar la cima del Mulhacén.
El grupo, que completan Laura Reboreda, Xurxo Alonso y Marisol Piñeiro, tiene experiencia como montañistas en expediciones como Pena Trevinca, pero para todos ellos los 3.479 metros que separan a la cumbre del Mulhacén del nivel del mar será su reto de más altura hasta la fecha.
Antes de su marcha este jueves 14, Rivas y Cabaleiro entregaron a los expedicionistas una bandera de Redondela para que «se a montaña nos deixa facer cumio», como explica José Manuel, el estandarte del concello ondee en el punto más alto de la Península Ibérica.
