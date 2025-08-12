El alumnado de surf de Nigrán mejorará su técnica en la nueva pista de surf-skate

El municipio de Nigrán acaba de licitar la construcción de una novedosa pista de surf-skate, la cual ha sido solicitada por la Asociación de Escolas de Surf de Patos con el fin de completar la formación de su alumnado.

El nuevo recinto deportivo estará ubicado en la zona infantil situada junto al aparcamiento de la playa de A Cansadoura, contigua a Patos, y para su licitación fue necesario contar previamente con la autorización de Costas.

La infraestructura ocupará una superficie total de 366 metros cuadrados y constará de un circuíto cerrado y asfaltado, con un lado recto con curva de 2,40 y 7 metros respectivamente y otro tramo sinuoso de curvas de 2,40 metros.

«La mayoría de las medidas de los elementos serán adecuados para todos los niveles, pero contará con algunos obstáculos para niveles más avanzados», informan desde el gobierno local.

Esta instalación, al igual que la ya proyectada pista de pump-truck en el barrio del Salgueiral, será financiada con cargo al Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra, con unos presupuestos base de 44.356 y 75.400 euros respectivamente.