Más de 30 artistas internacionales actuarán en el Festival Groba
El XIII Festival Groba se celebrará del 17 al 23 de agosto en Ponteareas, concretamente en el Auditorio Municipal y en el Convento de Canedo. Más de 30 artistas internacionales participarán en un ciclo de ocho conciertos diferentes, con entrada gratuita, que tendrán lugar a las 21 horas excepto el viernes, que será a las 12 horas.
El evento contará con la participación de artistas como Zee Zee, Amaury Coeytaux, Veriko Tchumburidze, Henri Demarquette o Luka Coetzee, entre otros, así como la Orquesta de Cámara Galega.
El ciclo musical fue presentado durante la mañana de ayer en la sede viguesa de la Diputación de la Pontevedra y contó con la participación de autoridades de la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Ponteareas, así como con el director artístico del festival, Rogelio Groba.
El director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacó durante la presentación que el festival es una muestra "del compromiso por mantener vivo el trabajo del compositor pontareano Rogelio Groba".
