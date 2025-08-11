Tradición y vino en la guardesa Festa do Monte

La guardesa Romería do Monte, celebrada ayer, volvió a justificar su popularidad de «Gran Fiesta gallega del verano», que complace por igual a los lugareños y a los turistas.

La estampa, que alguna gente considera «propia de bárbaros», de beber «a morro» del garrafón volvió a ser el elemento principal de las fotografías en la era del «selfie». Con ella, una a una, las personas que componen las bandas mariñeiras, hombres y mujeres de A Guarda y zonas próximas, prometen volver el año próximo, una tradición que surge de la vuelta a las mareas y el tiempo que se está fuera de casa sujetos a los peligros del mar.

La estampa del garrafón cogido con las dos manos, bebiendo a chorro, llevó a que esta fiesta tuviera el sobrenombre «del vino», algo que no gusta a las familias custodias del origen de una fiesta surgida hace más de un siglo de la sociedad pro-monte con fines de enaltecimiento del entorno y su conservación.

Una romería a ritmo de bombo. / Pablo Hernández

Ahora y desde que se estableció, la «jura» es el símbolo con el que las personas que han llegado a la cima prometen volver a hacer la subida el próximo año pero también un elemento de diferenciación que hace única a esta celebración. « Aunque nos tomamos muy en serio lo que decimos, este acto es muy divertido y desde luego nos une mucho más», afirma uno de los componentes.

El rito se repite en todo el monte. Cada banda va pasando el garrafón o los garrafones de unas personas a otras para que realicen el juramento y de paso bautizarse con vino. «A máis tinto mellor que despóis lávase», dice un componente.

La fiesta contó con un día limpio, con una suave brisa, que ayudó a sofocar el calor que vivió el sur de Galicia este domingo.

Personas de una de las bandas. / Pablo Hernández

Por la mañana y al son de cohetes, la romería se inició con la subida al monte, con cientos de personas, muchas ataviadas de color blanco, músicos de las diferentes bandas con sus instrumentos amenizando el ascenso y dos kilómetros de pendiente por delante. Ya algunas personas acompañaban su ascenso con las botas del vino aunque también se vieron termos de café, agua y cervezas.

La hora de la comida también es un momento esperado. Las familias se unen en torno a manteles en el suelo donde no faltan empanadas y algún marisco. Y otras personas viven la jornada con sus bandas y grupos de amistades. Con el paso de las horas, las ropas blancas se fueron volviendo violetas a causa del vino tinto.

Con la tarde cayendo, las bandas y los asistentes comenzaban a bajar , para poner fin a la edición de este 2025 con la verbena que comenzaba a las 21:30 horas en el entorno de la Alameda.

A Guarda pone fin hoy a su Festa do Monte, tras más de siete días de festividad, con la gran tirada de fuegos de artificio que se podrá disfrutar desde el puerto a partir de las 00:00 horas.