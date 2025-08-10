«Xa non hai nada, isto agora morreu»
A oferta privada de ocio nocturno en Arcade é xa inexistente co peche dos pub Sapiens e O Xa
A situación contrasta coa dos 90, cando Melody ou Pentágono eran locais de referencia
«Aquí xa non hai nada, isto agora morreu». Non fai falta máis que percorrer as rúas de Arcade preguntando pola oferta de ocio nocturno na vila para atopar unha resposta practicamente unánime: a día de hoxe, é imposible atopar unha soa discoteca, pub ou local adicado ao ambiente da noite operativo en todo o concello de Soutomaior.
Os sucesos que provocaron esta situación remóntanse ao ano pasado. A inicios de 2024, os pubs O Xa e Sapiens cubrían a demanda de ocio nocturno. Unha oferta que, aínda que reducida, satisfacía un servizo solicitado por moitos veciños. «A idea de estar durante o día estudando, traballando ou realizando calquera esforzo coa mentalidade de poder dar unha volta cos amigos ao rematar, xa sexa ata á 1.00 ou as 7.00, paréceme fundamental para o ser humano», conta Laura Amoedo, veciña do barrio de Pozovello.
Ata a mocidade á que non lle interesa a festa prolongada en exceso considera o ocio nocturno algo básico para unha vida social activa: «Nunca me ha gustado salir de fiesta hasta altas horas de la noche, pero si ésto es en un pub o una terraza donde poder conversar mientras tomas algo con los colegas, me resulta incluso obligatorio después de cenar o una tarde de playa. Para mí ir al Sapiens era el plan perfecto, lo considero un local muy completo tanto en la carta como en el ocio», explica Elba Alves, soutomaiorense de 24 anos.
Averías e alugueres altos
Un plan que, dende comezos de este ano, xa non poden realizar no seu concello. En xuño do 2024, o pub O Xa tivo que pechar temporalmente por mor dunha fuga de auga, e dende entón non se volveu ver actividade no seu local da Avenida Castelao. As malas noticias proseguirían en outubro, cando o Sapiens Pub anunciaba que a festa de fin de ano marcaría a súa despedida do espazo por razón contractuais: «o propietario pedía unhas cantidades de aluguer que non podía asumir, e tiven que pechar», conta Rubén Rodríguez, que dirixiu o Sapiens dende 2011 ata o seu fin. En 1998, o seu pai adquirira o local para crear este mesmo pub (no que Rubén traballou na época), nun momento no que en Arcade «había moita marcha». Cando o seu fillo fíxose cargo do espazo 13 anos despois, e aínda que lle foi moi rentable ata a pandemia, o ambiente xa estaba «un pouquiño parado».
E é que, se cadra, é a retrospectiva a que deixa a faceta de máis impotencia nesta historia. Calquera dos lectores de Arcade e arredores que vivira a súa etapa de mocidade nos anos 80, 90 ou principios dos 2000 estará a lembrar nestas liñas centos de anécdotas que viviron nas discotecas do Concello. «O ambiente que se vivía era impresionante, cada sábado metíamos 800 ou 1000 persoas», conta José Manuel Martínez, propietario do club Melody, ao que estes mesmos lectores coñecerán baixo o alcume de Seso.
Durante estes anos, Arcade viviu a súa época dorada de ocio nocturno, ao que non só acudía a totalidade da veciñanza nova do concello, senón que tamén acollía á rapazada de Vigo, O Porriño, Vilaboa ou Moaña nunha ruta lexendaria: “Empezábase na Fábrica (unha disco de Redondela que segue aberta con donos diferentes), á 1.00 íase ao Melody e ás 4.00 ao Pedro Madruga (un local de festa dura situado no interior de Soutomaior)”. A fama, sen embargo, non lla deu só este club, senón que había todo un entramado de locais que daban vida á vila e potenciaban o negocio local. A discoteca Pentágono, cafeterías como Flope e Los Porches ou a hamburguesería Horace King foron uns de tantos negocios que quedan na memoria colectiva da veciñanza.
Unha memoria da que hoxe queda pouco. É verdade que durante o verán, grazas á programación cultural do goberno local e os horarios ampliados de bares e chiringos, o ambiente en Arcade mantense animado nas primeiras horas da noite, como ben se demostrou coa multitude de rapazada da zona que acudiu á recente Semana Grande de Soutomaior. Pero, a partir de setembro, esta mesma mocidade do concello volverase atopar na situación de ter que desprazarse a Redondela ou Pontevedra para facer un plan máis tarde das 0.00 horas.
É nesta condición de desprazamento na que Rubén Rodríguez baséase para augurar un difícil remedio da situación, ademáis da crise que padece o sector: «Dende que se reabriu coa pandemia, a noite está moi complicada a nivel competitivo, coa subida de prezos é moi difícil sacar rentabilidade en calquera lugar. E se isto o aplicamos a Arcade, vai ser peor. Se se tarda máis dun ano en abrir un novo local, a xente vai coller a costume de ter que ir a outras vilas para saír, e no momento no que normalizen isto vai ser moi complicado que volvan a Arcade». A isto súmanse as condicións económicas necesarias para montar ocio nocturno nos locais habilitados da vila: «Pídenche requisitos aos que non calquera chega, e se se abre só un pub, vai estar destinado a morrer pola monotonía», detalla.
