Salceda resolvió el año pasado 143 denuncias de fincas rústicas sin limpiar

La maleza en fincas situadas cerca de entidades de población son una de las causas en todos los Ayuntamientos gallegos del avance del fuego, cuando se produce un incendio intencionado o fortuito, como el que esta semana se aproximó al núcleo de Pedrapinta y otros núcleos en A Picoña (Salceda de Caselas).

Desde 2007 existe una ley de ámbito gallego que permite a la Xunta, en colaboración con los Concellos, actuar sobre fincas rústicas, pero es un procedimiento garantista que a veces resulta complejo por la imposibilidad de identificar a los propietarios y propietarias.

En el Concello de Salceda los datos de 2024 hablan de un éxito relativo pues, según fuentes municipales, 143 de las denuncias fueron resueltas en primera instancia después de la notificación a los titulares catastrales o la publicación en el BOE de las mismas; un 65%, muy por encima de algunos concellos limítrofes pero lejos del 100 % deseado.

Las parcelas restantes, después de notificaciones infructuosas, pasaron a la sociedad pública de la Xunta SEAGA, para proceder a su limpieza si cumplían con los requisitos que se requieren desde la Consellería de Medio Rural.

Obligada limpieza

La legislación de 2007 deja claro que las personas propietarias de los terrenos en la llamada faja de gestión, tienen el deber de mantenerlos limpios sin que medie notificación, y que al estar en terreno rústico, es la Consellería la que tiene la potestad legisladora y sancionadora de las mismas. «Con todo, desde el ayuntamiento siempre se notifican las parcelas denunciadas por el vecindario así como las de oficio que proponen el agente medioambiental o el servicio técnico municipal», indican desde del Departamento de Medio Ambiente.

Los problemas para actuar en estas fajas, en cualquier concello, se producen porque muchas parcelas no tienen titular conocido y se encuentran en investigación catastral.

Además de las parcelas rústicas, cuya limpieza regula la ley autonómica, existen otras parcelas que se encuentran en núcleos urbanos y rurales que representan el mayor peligro, y en las que en el caso de Salceda aún no se pudo actuar de forma legal «por no tener una legislación específica en materia de gestión de biomasa», indican desde el departamento.

«Aquí estamos colaborando activamente con la Gerencia Provincial de Catastro para identificar a los propietarios y poder notificarlos eficientemente en primera instancia y también está redactada la “Ordenanza Reguladora de la Gestión de la Biomasa y plantaciones forestales del Ayuntamiento de Salceda de Caselas”, que se pretendía estuviera operativa en los meses del verano pero que fue rechaza por parte de la oposición en el Pleno (PP y BNG), y que será la que permita, si finalmente es aprobada, tener herramientas para actuar contra estos propietarios o propietarias.