Redondela acaba los trabajos de limpieza en los caminos municipales

La primera limpieza anual de los caminos municipales de las parroquias de Redondela, que empezó en junio, ya ha finalizado ahora en agosto. Los trabajos permiten mantener las carreteras y senderos libres de maleza, y también cumplir con la normativa de prevención y defensa contra los incendios forestales.

La empresa Naturgalia, responsable del servicio, realizará la segunda campaña de desbroce y limpieza a partir de septiembre, y acabará antes de final de año.

Los operarios retiran toda la basura y restos vegetales y hacen una limpieza a fondo de las cunetas con maquinaria especializada. Las brigadas limpian los sistemas de drenaje obstruidos y retiran todos los residuos acumulados para para permitir una buena evacuación del agua.