El PP de Nigrán pide adjudicar legalmente la recogida de residuos

El Partido Popular de Nigrán denunció ayer el deterioro creciente en la limpieza del municipio, consecuencia directa de las deficiencias estructurales del actual servicio de recogida de residuos. Los populares recuerdan que este servicio se encuentra prorrogado de forma irregular por el gobierno local, tras varios intentos fallidos de aprobar unos pliegos ajustados a la legalidad. «Estos han sido paralizados hasta en tres ocasiones por resoluciones judiciales, la última, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a raíz de una denuncia presentada por nuestro grupo municipal», indica la portavoz, María José Pino.

A pesar de ello, el PP cree necesaria la adjudicación de un nuevo contrato la recogida de residuos «que acabe con la actual situación de ilegalidad del actual» pero los pliegos «deben ajustarse completamente a la legalidad vigente» y su aprobación no debe suponer un incremento en el recibo que paga el vecindario. «Pedimos al gobierno de Juan González que abandone la improvisación y actúe con responsabilidad», señala Pino.