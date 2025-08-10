Porriño logra la inserción de 270 personas desempleadas
Porriño
El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó ayer que el empleo es una de las prioridades del Concello y que se ha logrado la inserción de 270 personas desempleadas a través de los programas del propio Concello durante este año.
Lorenzo destacó esta cuestión como «un ejemplo claro de consolidación de Porriño como referente en políticas activas de empleo bien diseñadas y centradas en las necesidades reales del tejido empresarial, para lo cual mantenemos contacto directo con todo el sector y sobre todo con las pymes», explicó.
El alcalde relacionó el Programa Integrado de Empleo (PIE), el taller dual «O Porriño Humaniza» y el programa de empregopara personas jóvenes, entre otros.
