Bombos en la niebla

A Guarda vivió ayer uno de los días más importantes y esperados en el municipio con el desfile de bandas marineras, que llenaron de música y color las calles del concello. En total, más de una veintena de bandas salieron al paso del Desfile Folclórico e das Bandas Mariñeiras que cada año se celebra en la localidad, ayer con un poco de niebla.

Tal y como marca la tradición, los integrantes de las diferentes bandas salieron la noche del viernes a disfrutar de la verbena, «paso previo indispensable» aseguran. Más tarde, con la luz del día, llegó el momento de ataviarse con sus mejores galas y proceder a tocar sus percusiones.

El desfile comenzó oficialmente a las 11:30 horas, pero los más madrugadores ya empezaron a oír el sonido del bombo pasadas las 8:30 horas de la mañana. Algunos tras mucho madrugar, y otros sin pasar por cama. Pequeños y mayores se fueron uniendo al gran desfile e hicieron brillar las calles del municipio.

La gran protagonista de esta edición, la banda Os da Alba que inauguró la marcha, celebrando con orgullo su 25 aniversario. Detrás, otras 20 agrupaciones con sus componentes vestidos de color blanco al fondo, y cada una con un color diferente en sus complementos.

Durante la jornada, centenares de personas se allegaron al borde de las calles para presenciar el desfile tan esperado tanto por guardeses y guardesas como los cientos de turistas que se acercan a vivir esta festividad con tantos años de tradición.

Ya por la noche, las orquestas La Década Prodigiosa y M80 fueron las encargadas de poner la última nota musical a la jornada, en una Alameda abarrotada de público bailando al ritmo de los mejores temas de los años 70 y 80.

La celebración continuará hoy con el gran día de las Fiestas del Monte, donde la la fiesta es protagonista en la cima de Santa Trega.