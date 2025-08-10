Muere un ciclista tras sufrir un infarto en Fornelos de Montes

Tragedia en Fornelos de Montes. Un particular llamó a emergencias este domingo, a las 10,45 horas, al ver como un ciclista se desplomaba. El hombre circulaba por la PO-250 cuando sufrió una indisposición, perdió el conocimiento y se cayó al suelo.

Testigos presenciales llamaron a emergencias pero, pese a que se movilizó el helicóptero del 061 y que el personal sanitario trató de reanimarlo, no pudo hacerse nada por salvar su vida.