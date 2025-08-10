La lamprea seca es de verano
La fiesta reunió en Arbo a cientos de personas
Arbo
Cientos de personas acudieron ayer en la Carballeira de Turbela, de Arbo a la edición XXX de la Festa da Lamprea Seca, de declarada de interés turístico.
La jornada contó con la presencia de la diputada de turismo, Nava Castro, y de representantes de Turismo de Galicia.
En la fiesta pueden degustarse distintas preparaciones de lamprea seca elaboradas de maneras diferentes en maridaje con vinos de la comarca.
Tras iniciarse el viernes, hoy es la última jornada en la que, como los otros días, destaca, entre otras actividades, la feria de artesanía y antigüedades.
