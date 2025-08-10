A Cañiza hará un bocadillo de jamón de veinte metros para iniciar su feira-fiesta
El evento será el miércoles | También habrá un concurso de cortadores
La villa de A Cañiza quiere mantener su record y el día 13 elaborara el bocadillo de jamón de 20 metros y de una sola loncha. Será el maestro jamonero Víctor Burgos, director del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, el encargado de cortar en directo esa loncha protagonista. Al día siguiente, el 14, tendrá lugar la Master Class de Jamón y Cata de Vinos, una actividad ya consolidada que permitirá degustar diferentes elaboraciones de jamón acompañadas por los caldos tintos y blancos de la comarca.
El día grande de la feria, el 15 de agosto, se celebra en la Carballeira de Cacharado una degustación gastronómica popular con cinco elaboraciones de jamón (serrano, asado, en tortilla, croquetas y empanada), acompañadas por vinos albariños de las bodegas locales Campo de la Fonte y Abelán ( ambas distinguidas con premios y reconocimientos a nivel autonómico y nacional) por solo 8 euros. El concurso de cortadores se celebrará en la misma carballeira.
