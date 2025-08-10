Baiona urge a Costas a actuar en el «abandonado» paseo del Miñor

El Concello de Baiona enviará un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del organismo competente de Costas del Estado, para instar a ejecutar de manera inmediata las obras de la segunda fase del proyecto de reconstrucción del paseo marítimo en la desembocadura del río Miñor, en el entorno del estuario de A Foz.

Según indican fuentes municipales consultadas por Faro, el muro de contención que sostiene el paseo, situado dentro del dominio público marítimo-terrestre, ha seguido deteriorándose progresivamente. La acción continuada de las mareas está provocando el lavado de los materiales finos en la superficie exterior del muro, debilitando su estructura y provocando la pérdida de estabilidad del conjunto. «Como consecuencia, se han producido desplomes parciales del muro a lo largo del paseo, y lo que es más preocupante, hundimientos visibles en el pavimento, lo que agrava aún más la peligrosidad del lugar tanto para los viandantes como para el entorno natural», afirman en un informe municipal.

El Concello recuerda que en 2015, Costas del Estado y el Concello de Baiona llegaron al acuerdo de realizar un proyecto que retranqueaba el muro a lo largo de unos 200 metros y donde la marisma ganaba terreno. «Desgraciadamente Costas lo descartó después por la falta de disponibilidad presupuestaria para abordar los 1.9 millones de euros de presupuesto», indican.

Ya en el año 2018, el Concello de Baiona, a través de varios informes técnicos del departamento de Urbanismo, puso en conocimiento de Costas el estado de degradación del paseo y la gravedad estructural de los muros de contención, alertando de la urgencia de actuar para evitar daños mayores. En 2021, el anterior gobierno local anunció el inicio de la primera fase de las obras, adjudicadas a la empresa pública Tragsa por un importe de 195.171 euros, que consistió en una primera intervención sobre el tramo más afectado, que, según el actual gobierno «no fue más que un parche para unos 40 metros de muro, frente a los 160 metros que quedaron sin reconstruir, cerrando, eso sí el acceso a los peatones a toda esa parte del Paseo».

A día de hoy, después de cuatro años de esta primera fase, sigue sin ejecutarse la segunda, que completaría la restauración de este paseo esencial entre Baiona y Nigrán. Hay que destacar que en diciembre del 23, Costas presentó oficialmente el proyecto de esta segunda fase, titulado «Reconstrucción del paseo de Baiona en la desembocadura del río Miñor (Fase II)», con un presupuesto de ejecución material de 735.463,59 euros, pero a día de hoy «el Concello de Baiona no ha recibido comunicación alguna sobre el inicio de las obras, mientras el deterioro de la infraestructura sigue avanzando y generando riesgos evidentes para la seguridad ciudadana y la conservación del litoral, teniendo en cuenta que esta situación genera un grave impacto ambiental en un entorno protegido afectando directamente a un espacio incluido en la Red Natura 2000, de alto valor ecológico por su biodiversidad y función como hábitat natural».

Para el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, «La situación del Paseo es insostenible. Cada día que pasa, el deterioro se agrava: los hundimientos, los desprendimientos y el lavado continuo de materiales hacen que la situación sea crítica. La obra está proyectada, valorada y autorizada. Solo falta que el Estado actúe».