Arnoso cierra hoy las fiestas de San Lorenzo
La parroquia ponteareana de Arnoso cierra hoy las fiestas de San Lourenzo con la actuación de la charanga «Imperiais». A las 12:30 será la misa con procesión. Las fiestas se iniaron el viernes.
