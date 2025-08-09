Treixadura, la actuación estelar de la Festa da Lamprea Seca
La Orquesta de Cámara Galega actúa en Crecente dentro del programa «+Música»
La Diputación de Pontevedra lleva este sábado un concierto de Treixadura a Arbo en el marco de la XXX Festa da Lamprea Seca y otro de la Orquesta de Cámara Galega a Creciente. Ambos están enmarcados en la nueva edición de «+Música», el programa provincial que colabora con los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia para apoyar su programación cultural y, con esto, difundir y fomentar la lengua y la cultura gallegas. Las actuaciones tendrán lugar en la Carballeira de Turbela a las 22.30 horas, en el caso de Treixadura, y en la Iglesia de San Pedro, a las 22.00 horas, en el caso de la Orquesta de Cámara.
Treixadura lleva a los escenarios un espectáculo de canto y gaita que eleva la música tradicional al más alto nivel artístico. Su actuación en Arbo es unas de las citas con las que despide «Camiño longo», su último trabajo discográfico publicado en 2022 y en el que se recogen las tres décadas de vida del grupo.
La Orquesta de Cámara Galega se fundó en 1995 por Rogelio Groba Otero, director-concertino, y Clara Groba, violonchelista principal y solista. Integrada también por músicos formados en diversos conservatorios europeos, en Crecente interpretará un amplio repertorio musical que abarca desde lo barroco hasta nuestros días, incluyendo compositores galegos.
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- El deterioro veranea en O Grove
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones