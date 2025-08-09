Treixadura, la actuación estelar de la Festa da Lamprea Seca

La Diputación de Pontevedra lleva este sábado un concierto de Treixadura a Arbo en el marco de la XXX Festa da Lamprea Seca y otro de la Orquesta de Cámara Galega a Creciente. Ambos están enmarcados en la nueva edición de «+Música», el programa provincial que colabora con los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia para apoyar su programación cultural y, con esto, difundir y fomentar la lengua y la cultura gallegas. Las actuaciones tendrán lugar en la Carballeira de Turbela a las 22.30 horas, en el caso de Treixadura, y en la Iglesia de San Pedro, a las 22.00 horas, en el caso de la Orquesta de Cámara.

Treixadura lleva a los escenarios un espectáculo de canto y gaita que eleva la música tradicional al más alto nivel artístico. Su actuación en Arbo es unas de las citas con las que despide «Camiño longo», su último trabajo discográfico publicado en 2022 y en el que se recogen las tres décadas de vida del grupo.

La Orquesta de Cámara Galega se fundó en 1995 por Rogelio Groba Otero, director-concertino, y Clara Groba, violonchelista principal y solista. Integrada también por músicos formados en diversos conservatorios europeos, en Crecente interpretará un amplio repertorio musical que abarca desde lo barroco hasta nuestros días, incluyendo compositores galegos.