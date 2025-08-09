Soutomaior cierra su semana grande con la romería de San Caetán

La segunda edición de la semana grande de Soutomaior llegó a su final el pasado jueves con la romería de San Caetán, en la ermita que lleva ese mismo nombre situada en el histórico castillo. Fueron siete días donde se rindió tributo a la música, la gastronomía local, al comercio pero, sobre todo, donde el principal objetivo, tal y como dijo el alcalde, Manuel Lourenzo, «es hacer pueblo y conseguir que los vecinos de Soutomaior se sientan más orgullosos de su concello».

Gracias a la gran acogida que han tenido estas fiestas, el gobierno local anuncia que ya está trabajando en la programación del próximo año, «siempre tomando nota de los errores y escuchando los mensajes que nos trasladan los vecinos, que en su mayor parte son muestras de agradecimiento por recuperar unas fiestas de unión y de celebración de un pueblo».

Uno de los días grandes fue el 3 de agosto, en la que se rindió homenaje a cocineros que llevaron la gastronomía de Soutomaior por todo el mundo, que hicieron una exhibición gastronómica con la elaboración de exquisitos platos que se degustaron gratis, como el higo con queso y anchoa o el rollo de salmón ahumado y queso, entre otros.