Las obras del entorno del Concello de Ponteareas comenzarán en octubre

Hacer accesibles edificios bloqueados por escalones, incrementar las zonas verdes para evitar islas de calor, acercar el comercio a la ciudadanía y mejorar las redes de suministros son algunos de los objetivos del proyecto de reurbanización del entorno de la consistorial ponteareana presentado a la ciudadanía.

La concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, mantuvo un encuentro participativo con la propiedad de los edificios en el que explicó, junto al técnico responsable del proyecto, la intervención que se ejecutará después de las fiestas de San Miguel, en el mes de octubre.

Gracias a la reformulación del proyecto, el gobierno de Ponteareas añadió dos nuevas calles con graves problemas de accesibilidad en las que era vital intervenir. Así, el Ayuntamiento dotará de acceso a un total de cinco edificios de la calle Constitución que están bloqueados por escalones reorganizando el espacio de la plaza y los jardines, una intervención que no estaba contemplada en el proyecto inicial.

También se replanteó el proyecto para incluir la calle Rogelio Groba y acometer las obras solicitadas por las vecinas y vecinos de la calle que demandaban la retirada del adoquín por un suelo más accesible.

«No entendiamos obrar en esta zona y dejar dos de los problemas más importantes sin resolver. Por este motivo replanteamos el proyecto para poder dar respuesta a la demanda de la ciudadanía y posibilitar que las y los residentes en los edificios de la avenida Constitución puedan acceder a sus viviendas sin barreras. Hicimos lo mismo para la calle Rogelio Groba, ese adoquín imposibilita el tránsito de personas con movilidad reducida o sillas de ruedas y representa un peligro para las personas mayores».

Silvia Fernández también informó que para dar respuesta a la demanda vecinal se abrirá al tráfico a calle Concha Brey a través de la rotonda de la avenida de Galicia por la que se podrá continuar hasta Reveriano Soutullo que también se abre al tráfico. La calle Virgen de los Remedios es otra de las calles por las que se podrá circular en dirección a Concha Brey.

«Lo deciamos estos días cuando informabamos del desbloqueo de la zona industrial de A Lomba y este jueves cuando abrimos una nueva zona de aparcamiento en el centro de salud. Transformamos las palabras en hechos. Prometemos desbloquear estas calles, facilitar el acceso a los comercios locales y a las propias viviendas y así lo vamos a hacer» señaló la concejala.

Otra de las mejoras del proyecto es el incremento de las zonas verdes y reorganización de las zonas ajardiñadas con especies idóneas, con la retirada de aquellas que transmitan plagas y con la plantación de vegetación que contribuya a reducir el calor evitando así las islas de calor.

El proyecto incluye el cambio de las redes de abastecimiento, saneamiento y se dejará tubería prevista para el paso de cableado.