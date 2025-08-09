Nigrán lleva a la biblioteca el mosaico romano de Panxón

El Concello de Nigrán ha llevado el mosaico romano de Panxón a su ubicación definitiva: la Biblioteca Municipal, en la céntrica Plaza de Fornes. Anteriormente, desde su llegada el 18 de enero y hasta finales de abril, estuvo expuesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento acompañado de una muestra al respecto.

«Nuestra gran joya patrimonial descansa ya en su destino final, la Biblioteca Municipal, un edificio a la altura de esta pieza», considera el alcalde, Juan González, en referencia a los múltiples premios alcanzados por este edificio inaugurado en 2022. Allí, en la planta baja (la que conecta directamente con la plaza de Fornes) está ya el mosaico, en un espacio acondicionado con videocámaras de vigilancia y medidas extraordinarias, propias de los museos, para evitar su robo.

De este modo, estará siempre visible al público en el horario habitual de la Biblioteca (en verano de 9.00 a 15.00 horas y sábados de 10.00 a 14.00 horas) y durante lo que queda de agosto y todo septiembre también de 18.00 a 21.00 horas gracias a la contratación especial de la vigilancia y atención a una persona usuaria del Juan María Empleo, quienes también se ocuparon de esto mismo cuando estuvo en el Salón de Plenos.

Atrás queda una epopeya que comenzó en 2019 en la galería Carlton Hobbs de New York, donde fue localizado tras veinte años sin pista alguna de este tesoro del siglo III d.C. Desde esa otra ribera del Atlántico embarcó cara el Reino Unido, donde estuvo más de un año paralizado por la burocracia extra del Brexit y, al fin, llegó el pasado mes de noviembre a la Galería Colnaghi (Madrid) y luego a Nigrán.

El mosaico, de un metro cuadrado y embutido en una mesa, se conserva intacto y representa magistralmente la fauna marina mediante coloridas teselas de mármol, destacado un colosal pescado de 67 cm (un mujel) y una almeja abierta, un tema único en los hallados de toda el área metropolitana.

Recuperado en New York

Al famoso mosaico se le pierde la pista después de una subasta en el año 2000 en la Galería Castellana de Madrid, hasta que en el año 2018 se relocaliza en el catálogo de la casa Carlton Hobbs de New York.

Desde ese momento, el Ayuntamiento de Nigrán puso en marcha el engranaje para recuperarlo y, ya desde 2019, fue también de la mano de Gonzalo Fernández-Turégano, oriundo de A Ramallosa y quien constituye la Asociación para la Repatriación del Mosaico Romano de Panxón con el fin de agilizar los trámites.

Así, el Ayuntamiento de Nigrán aportó a esta entidad 40.000 euros de los 58.000 euros que costó la pieza, con la condición indispensable de que pasara a formar parte del patrimonio municipal y, como tal, se expusiera en un espacio público de la localidad como es la Biblioteca. «El valor histórico es incalculable, es ya un emblema para nuestro municipio. Haberlo recuperado es un logro importantísimo», considera el regidor.