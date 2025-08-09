Medio Rural da por extinguidos los fuegos de As Neves y Salceda

Desde las 20.52 horas de ayer está extinguido el incendio forestal de San Pedro de Batalláns As Neves, en el que fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva por su cercanía a las viviendas, una situación operativa de emergencia que ya había sido desactivada.

Finalmente este incendio quemó 89,88 hectáreas de monte. Para su extinción se movilizaron 6 técnicos, 17 agentes, 26 brigadas, 20 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 6 helicópteros y 2 aviones.

También quedó extinguido el incendio de A Picoña (Salceda de Caselas) a las 16:46 horas de ayer. El balance final de este fuego fue de 91 hectáreas quemadas, de las cuales 78 corresponden a monte arbolado y las 13 restantes a raso. El fuego se inició a las 16.17 horas del miércoles y fue necesario decretar la Situación 2 . Para su extinción se movilizaron en conjunto 4 técnicos, 15 agentes, 26 brigadas, 18 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 2 aviones.

En los dos incendios participó la Unidad Militar de Emergencias (UME).