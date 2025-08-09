Un hotel de Tui hará el minigolf más grande de toda Galicia
El Hotel Alfonso I, situado en la parroquia tudense de Guillarei, empezó las obras para la construcción «del que será el minigolf más grande de la comunidad autónoma, con un total de 18 hoyos», según fuentes de la compañía. Además, para poder usarlo, no será necesario estar alojado, dijeron.
En un plazo aproximado de un mes, las instalaciones exteriores del hotel contarán con este nuevo espacio de recreo para el disfrute de grandes y pequeños.
Las instalaciones cuentan con una capacidad para 20 personas y el horario de apertura será de 9:00 a 21:00 horas en verano y de 10:00 a 20:00 horas en invierno. El precio de la entrada será de 10 euros para personas mayores de 12 años y de 5 euros para menores, e incluye el préstamo del palo y la bola.
Desde la dirección del hotel aseguran que el juego contará «con 18 niveles de dificultad enfocado a los adultos, en el que también podrán jugar y disfrutar los niños y niñas» y ofrecerán aparcamiento gratuito a las personas que deseen usar estas instalaciones.
