Las bandas marineras de A Guarda hacen sonar sus bombos desde primera hora

En las calles del municipio pontevedrés de A Guarda se empieza a oír el inconfundible sonido de los bombos desde primera hora de esta mañana.

Así, las veintena de bandas marineras que conforman del Desfile Folklórico e das Bandas Mariñeiras se atavían hoy de vestimenta blanca coronada con unos complementos de colores vivos. Eso si, cada banda elige su color.

El desfile comenzará a las 11:30 horas de esta mañana y recorrerá las calles más céntricas del municipio en su tradicional espectáculo .

El desfile estará conformado por un total de veintiuna bandas marineras que desfilarán por orden de antigüedad. De más a menos longevas, la Banda Negra, seguida por Mau Mau, Banda Roja, Os Perdidos, O Ceu Oscuro, A Troulada, Os Despistados, A Desfeita, Banda Achicadoira, Os da Corea, Os do Rancho, A Carallada, A Foliada, A Beira do Río, Banda Ribadela, Os da Alba, O Pé do Tegra, Nova Semente, A Fervenza Tinta, Do Outro Lado do Monte y cerrando el desfile la banda Ó Ampara do Monte.

Este año habrá una pequeña modificación en el orden del desfile, pues tal y como marca la tradición, la banda Os da Alba saldrán en primer lugar para celebrar sus veinticinco años de vida en el municipio.

La jornada se alargará hasta el medio dia, y una vez entrada la noche, en torno a las 22:30 horas tendrá lugar la verbena en el entorno de la Alameda.

La fiesta contará con las actuaciones de las orquestas La Década Prodigiosa y M80 que deleitarán a los asistentes con temas musicales más exitosos de los años 70 y 80.

El domingo tendrá lugar la gran subida al monte Santa Tegra, donde los integrantes de las bandas así como vecinos, vecinas y turistas, caminarán desde primera hora hacia lo alto de la cima con la intención de hacer la tradicional jura: prometer que el próximo año, volverán a la cima.