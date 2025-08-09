Una escultura de Molares recibirá a los peregrinos en A Ramallosa

Nigrán presumirá desde septiembre del Camino Portugués por la Costa con una escultura en la rotonda de A Ramallosa en homenaje a los peregrinos. La pieza, de bronce, con una inversión de 77.000 euros a cargo de las bajas que le corresponden a Nigrán dentro del Plan Concellos 2022, fue encargada al escultor José Molares, afincado precisamente en A Ramallosa y autor de obras tan conocidas como la dedicada a Julio Verne en Vigo.