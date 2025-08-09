Una escultura de Molares recibirá a los peregrinos en A Ramallosa
A Ramallosa
Nigrán presumirá desde septiembre del Camino Portugués por la Costa con una escultura en la rotonda de A Ramallosa en homenaje a los peregrinos. La pieza, de bronce, con una inversión de 77.000 euros a cargo de las bajas que le corresponden a Nigrán dentro del Plan Concellos 2022, fue encargada al escultor José Molares, afincado precisamente en A Ramallosa y autor de obras tan conocidas como la dedicada a Julio Verne en Vigo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- El deterioro veranea en O Grove
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones