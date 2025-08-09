El Entroido de Verán de Redondela bailará a ritmo de The Rapants y Carlos Jean

Redondela calienta motores para el 26º Entroido de Verán, una de las citas más esperadas de la programación estival de la provincia. Será el sábado 23 de agosto y ofrecerá un intenso programa de actividades para públicos de todas las edades.

Durante la presentación oficial, celebrada ayer, el gobierno local explicó que se apuesta por los grupos locales y gallegos con el concierto de Brais das Hortas, para el público infantil, a las 20.30 en la Plaza de la Torre. Las actividades en el recinto ferial comenzarán a las 19.00 horas con la sesión de DJ a cargo de Kike Varela, Olalla González y Borja Rúa.

A las 21.30 comenzará la ya tradicional Gala Drag. El actor y showman Carlos Veleiro será el maestro de ceremonias de esta edición. Finalizada la gala, comenzarán los conciertos. Los primeros en subir al escenario, a las 23.00 horas, serán los muradanos The Rapants. A las 00.30 será el turno del músico y DJ Carlos Jean, que será el encargado de hacer vibrar al público en el campo de la feria hasta las 02.00. Los DJs Samu Pexe y Rodri Vegas cerrarán la fiesta con una sesión que comenzará a las 02.00 y terminará a las 04.00 horas.

El Ayuntamiento vuelve a apostar por las actividades dedicadas a los más pequeños.

Como en años anteriores, las empresas de transporte público ofrecen líneas especiales de ida y vuelta a Redondela desde Vigo, Pontevedra y Porriño.