El Entroido de Verán de Redondela bailará a ritmo de The Rapants y Carlos Jean

Habrá buses especiales a Redondela desde Vigo, Pontevedra y Porriño

Presentación de la programación del Entroido de verán de Redondela.

Carlos Ponce

Redondela

Redondela calienta motores para el 26º Entroido de Verán, una de las citas más esperadas de la programación estival de la provincia. Será el sábado 23 de agosto y ofrecerá un intenso programa de actividades para públicos de todas las edades.

Durante la presentación oficial, celebrada ayer, el gobierno local explicó que se apuesta por los grupos locales y gallegos con el concierto de Brais das Hortas, para el público infantil, a las 20.30 en la Plaza de la Torre. Las actividades en el recinto ferial comenzarán a las 19.00 horas con la sesión de DJ a cargo de Kike Varela, Olalla González y Borja Rúa.

A las 21.30 comenzará la ya tradicional Gala Drag. El actor y showman Carlos Veleiro será el maestro de ceremonias de esta edición. Finalizada la gala, comenzarán los conciertos. Los primeros en subir al escenario, a las 23.00 horas, serán los muradanos The Rapants. A las 00.30 será el turno del músico y DJ Carlos Jean, que será el encargado de hacer vibrar al público en el campo de la feria hasta las 02.00. Los DJs Samu Pexe y Rodri Vegas cerrarán la fiesta con una sesión que comenzará a las 02.00 y terminará a las 04.00 horas.

El Ayuntamiento vuelve a apostar por las actividades dedicadas a los más pequeños.

Como en años anteriores, las empresas de transporte público ofrecen líneas especiales de ida y vuelta a Redondela desde Vigo, Pontevedra y Porriño.

