El Concello de Mos invierte 600.000 euros en actuaciones de saneamiento en Cela
Se realizarán dos obras que se ejecutarán en cinco meses
Mos continúa reforzando las infraestructuras básicas del municipio con la puesta en marcha del sistema de saneamiento en distintas parroquias, con una inversión global de 627.541,8 euros, financiado íntegramente con fondos propios y con una ejecución prevista en dos anualidades, informó ayer el Concello.
La mayor parte de la inversión –607.541,8 euros– se destinará a la parroquia de Cela, donde se ejecutarán dos importantes actuaciones: El saneamiento del Camiño do Millón, Fondo de Atín e Camiño da Pedreiriña, con un presupuesto de 460.729,24 euros (IVA incluido), que acogerá una intervención integral para la instalación de red de saneamiento, incluyendo canalizaciones, alcantarillas, obras complementarias y reposiciones; y el saneamiento del Camino da Coutadiña, que se encuentra en proceso de licitación, con una inversión de 146.812,56 euros, y que incluye las actuaciones pertinentes adaptadas al trazado existente.
«Ambos proyectos tienen un plazo máximo de ejecución de cinco meses y permitirán dar servicio de saneamiento a numerosos hogares de la zona, mejorando así la calidad de vida del vecindario», asegura el Concello.
