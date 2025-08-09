Afectados por el cierre de una agencia de Redondela: «Nos dejó sin viaje ni dinero»

Las vacaciones de verano se les han atragantado, y de qué forma, a decenas de personas de Redondela y los alrededores. El cierre por sorpresa de la agencia Loa, tras 37 años en activo, ha dejado en la estacada a todos los que habían contratado una escapada para los meses de agosto o septiembre.

Se calcula que hay cerca de treinta personas perjudicadas. El problema es que no solo se quedan sin viaje, porque el dueño de la empresa no utilizó lo cobrado para la compra de los vuelos ni las reservas de los hoteles, sino que también han perdido, de momento, el dinero. En un mensaje de WhatsApp distribuido a los clientes, Luis Otero, el dueño de la agencia, alega que «la carga negativa de algunos impagos provocaron un colapso económico del que es difícil salir en este momento».

En palabras a FARO, Otero reconoce que ahora mismo no puede devolver el dinero de los clientes afectados, pero que espera poder hacerlo en unos seis meses. «No me escapé con los billetes, pero la falta de liquidez actual por las deudas acumuladas me hace imposible pagarles ya. Entiendo el cabreo y que es una situación tensa y complicada, porque además muchos de los afectados son conocidos», apunta Otero. En total, calcula que lo que debe a los clientes asciende a unos 36.000 euros.

Lo cierto es que muchos de los afectados que se han quedado sin viaje y sin dinero ya han ido a la Policía a poner la correspondiente denuncia. Una de ellas, que prefiere no revelar su identidad, asegura que Luis Otero «desapareció con el dinero». «Yo pagué 2.000 euros para ir a París en septiembre, y el día que íbamos a por los billetes de avión nos llega el mensaje que les ha llegado a todos diciendo que no nos podía pagar y que cerraba la agencia. Espero que se investigue todo esto en profundidad», clama la afectada.

Otra de las personas que se considera «estafadas» tras el cierre de Loa y que ha puesto una denuncia en la Policía pagó en efectivo a la agencia de viajes de Luis Otero para una estancia con todo incluido en Las Palmas de Gran Canaria. «Me puse en contacto con el hotel para saber si estaba todo bien y me dijeron que las reservas no estaban pagadas. Quiero recuperar mi dinero y que se me compense por daños y prejuicios», clama esta redondelana.