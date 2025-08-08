Velada literaria y musical en Baiona

Hoy, a las 20:00 horas, la Concejalía de Cultura ha preparado una velada en la que se combinarán las notas de los saxos y los textos de Álvaro Pombo. Será el grupo «Ultreia» quien amenizará la jornada en los jardines de la Casa-Museo de la Navegación de Baiona con acceso libre y gratuito.