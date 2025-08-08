Urgen en Mos la contratación de mejoras de seguridad vial en la N-550

Un grupo de vecinos del barrio de O Tablado en Mos, junto a la alcaldesa y representantes del gobierno local y ediles del PSdeG-PSOE, se concentraron ayer para exiger la contratación de las obras de seguridad vial en la zona de O Tablado, en la N-550, pendientes por el Gobierno Central.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, denunció durante el acto que, a pesar de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó de forma definitiva el proyecto de trazado para la remodelación de la intersección —tal y como se recoge en el BOE del pasado 9 de octubre de 2024— no se está cumpliendo el compromiso de avanzar en la ejecución de las obras, a pesar de ser una demanda histórica del vecindario y del propio Ayuntamiento de Mos.