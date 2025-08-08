Urgen en Mos la contratación de mejoras de seguridad vial en la N-550
Mos
Un grupo de vecinos del barrio de O Tablado en Mos, junto a la alcaldesa y representantes del gobierno local y ediles del PSdeG-PSOE, se concentraron ayer para exiger la contratación de las obras de seguridad vial en la zona de O Tablado, en la N-550, pendientes por el Gobierno Central.
La alcaldesa, Nidia Arévalo, denunció durante el acto que, a pesar de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó de forma definitiva el proyecto de trazado para la remodelación de la intersección —tal y como se recoge en el BOE del pasado 9 de octubre de 2024— no se está cumpliendo el compromiso de avanzar en la ejecución de las obras, a pesar de ser una demanda histórica del vecindario y del propio Ayuntamiento de Mos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
- El Hotel Bahía de Vigo allana su remodelación tras pactar con los dueños de los pisos