El Tribunal de Contratación frena otra vez el contrato del agua de Gondomar

El Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal) frenó de nuevo el procedimiento de concesión del servicio de agua y saneamiento del Ayuntamiento de Gondomar tras aceptar los recursos contra los pliegos de contratación y el estudio de viabilidad presentados por las empresas Socamex SAU; Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia; y Construcciones y Canalizaciones José Saa SL.

Según informó la portavoz del PP, Paula Bouzós, el Concello acaba de anunciar en la Plataforma de Contratación del Sector Público que el procedimiento está anulado, «sin que se sepa cuales son las nuevas intenciones del alcalde, Francisco Ferreira, respecto a esta licitación de un servicio fundamental y básico», dijo la portavoz.

El alcalde, Paco Ferreira, indicó que la actuación del Tribunal de Contratación se debe a la admisión a los recursos de las tres empresas y el Concello debe volver a elaborar esos pliegos corrigiendo los errores. Los recursos fueron presentados a los pliegos aprobados por el pleno, a los que hay que añadir ahora las cuestiones planteadas por el Tribunal Administrativo. «Ahora incluiremos las correcciones necesarias y lo llevaremos de nuevo a pleno, lo que es algo normal, esperando que ya no existan nuevos recursos», indicó Ferreira.

El regidor insistió que «esto es algo normal» cuando hay recursos y dijo los pliegos son elaborados por una consultoría con los informes del Secretario municipal y de la Interventora.

En la resolución, firmada el 1 de agosto, el Tacgal acepta la impugnación de varios criterios de adjudicación del contrato, en concreto los evaluables conforme a fórmulas matemáticas, como las inversiones adicionales a la inversión mínima, el fondo social, el fondo de reposición de equipos y el fondo para la realización de proyectos I+D+i en el ámbito del servicio.

«Es la segunda vez que el Tacgal paraliza la licitación del contrato del servicio de agua y saneamiento del Ayuntamiento de Gondomar, y uno de los motivos por los que lo paralizaron anteriormente fue precisamente el establecimiento de los umbrales de saciedad y la deficiente configuración de los criterios de adjudicación, los cuales son puestos otra vez en tela de juicio por el Tribunal de Contratación», argumenta Bouzós.

Por su parte, el alcalde recuerda que el PP, que votó en contra en el pleno, no realizó ningún tipo de alegación y los recursos parten exclusivamente de empresas.

El contrato pendiente es uno de los más importantes del Concello de Gondomar y abarca no solo la gestión del suministro de agua sino también el saneamiento, alcanzando un importe de 9,6 millones de euros (sin IVA) y por un período de veinte años.