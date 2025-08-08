Temor a volver al infierno de 2017

Horas interminables las que vivieron los vecinos y vecinas durante la tarde y noche del pasado miércoles en Salceda y As Neves. Con pocas horas de diferencia, dos grandes zonas naturales del sur de Pontevedra como son el Alto de San Cibrán, en Salceda; y San Nomedio, en As Neves, vivieron momentos tensos en los que el fuego se apoderaba del terreno.

La Xunta de Galicia decretó la Situación 2 en ambas zonas, debido a que el fuego se encontraba muy próximo a varios núcleos. En concreto, los barrios afectados más fueron Pedrapinta, Loureiro y A Arrotea, en la parroquia de A Picoña de Salceda de Caselas y A Abelleira, de la parroquia de San Pedro de Batalláns en As Neves.

Miedo e incertidumbre sentían los vecinos y vecinas al ver que el fuego se quería apoderar de sus viviendas. El lugar era el mismo en el que ocho años atrás, en aquel mes de octubre del 2017, el fuego se apoderaba de todo el terreno sin fin «y los montes de la zona se convirtieron en un infierno».

Mónica observa un coche calcinado en As Neves. / Anxo Gutiérrez

«Se va a repetir lo mismo» era la frase que más se oía en la tarde del miércoles en Pedrapinta. Isa, vecina del barrio, cuenta que sus vecinos se acordaban de aquella historia una y otra vez, con el miedo en los ojos, esperando que el fuego llegase a ser controlado lo más pronto posible. «No nos queríamos ir de casa, estábamos en alerta por si algún vecino necesitaba ayuda».

Sara y Éric, vecinos de Loureiro, cuentan que estuvieron toda la noche en vela. Las llamas llegaron al pie de su terreno, y desde su casa, casi en el Alto de San Cibrán, vieron como «el fuego empezaba del otro lado, y en poco tiempo se apoderaba de toda la ladera».

El trabajo de repoblación, pasto de las llamas

La alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira, cuenta con gran impotencia y apenada cómo «el trabajo de ocho años de la comunidad de montes de A Picoña, cuidando el monte que tanto sufrió en los incendios de 2017, esté ahora destruido».

Una jornada similar vivieron en A Abelleira, en San Pedro de Batalláns, donde según Mónica, una vecina del lugar, «llegó un momento en el que no había escapatoria, la Guardia Civil trató de desalojarlos pero no podíamos salir, no había camino».

Obdulia, otra lugareña, repetía constantemente «esto fue terrible» a la vez que alababa la labor incansable de los cuerpos y fuerzas de seguridad y medios de extinción , y asegura que «todos los agentes se portaron muy bien, no daban abasto».

Por último, Mónica y su padre, Severino, en un afán de centrarse en lo positivo recuerdan que «a pesar de todo el daño, por suerte no hubo que lamentar vidas humanas» y dan gracias a los grupos de jóvenes que se acercaron al barrio con el afán de «ayudar y colaborar ayundando a salvaguardar las casas de los vecinos de la zona».

Ambos incendios fueron declarados como estabilizados en torno a las 12.00 horas del mediodía de este jueves, y los equipos de emergencia continúan en sus labores de refrescar las zonas.

En total, según indica la Consellería de Medio Rural, fueron calcinadas 130 hectáreas; concretamente 80 en el incendio de A Picoña y 50 en el de San Pedro de Batalláns.