Roteiro «Terra e Auga», mañana en Arbo
Arbo acoge mañana el primer roteiro «Terra e Auga», actividad gratuita de senderismo, con el título de «Camiños da lamprea». Comienza a las 9:30 horas con dificultad baja. Quedan pocas plazas: 654 500 652.
