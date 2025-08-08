Roteiro «Terra e Auga», mañana en Arbo

Arbo acoge mañana el primer roteiro «Terra e Auga», actividad gratuita de senderismo, con el título de «Camiños da lamprea». Comienza a las 9:30 horas con dificultad baja. Quedan pocas plazas: 654 500 652.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents