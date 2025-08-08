Romería en el Muíño de Porto do Molle

Nigrán, dentro de su programación especial de verano, ofrece una romería este sábado 9 de agosto en el Muíño de Porto do Molle. La jornada arrancará a las 19:30 horas con el grupo de pandereteiras As Carrasqueiras del C.C.R. Bolos da Carrasca.

