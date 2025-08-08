«Rock and Magic», este sábado en Gondomar
La Deputación de Pontevedra lleva este sábado el circuíto +Escénicas al concello de Gondomar con el espectáculo familiar «Rock and Magic», a cargo do Mago Teto. La actuación programada por el Concello está prevista en la Plaza de Paradela a las 20:00 horas.
