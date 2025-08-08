Redondela lanza una campaña pionera para reciclar tapones de corcho con fines sociales

La concejalía de Medio Ambiente del Concello de Redondela, encabezada por Alberto Álvarez, ha puesto en marcha una campaña innovadora destinada al reciclaje de tapones de corcho. Bajo el nombre Re-CORTIZA, el proyecto tiene un doble objetivo: fomentar la sostenibilidad ambiental y promover la inclusión social.

Esta iniciativa, pionera en Galicia, se lleva a cabo en colaboración con la asociación de salud mental Lenda y la empresa especializada en reciclaje de corcho Amorim Cork. Su propósito principal es dar una segunda vida a los tapones de corcho que se generan, especialmente en el sector de la hostelería.

«Es precisamente en bares y restaurantes donde más se generan estos residuos, y por eso hacemos un llamamiento para que se sumen a la campaña», explicó el concejal Álvarez. El corcho, subrayó, es un material natural y sostenible con múltiples aplicaciones una vez reciclado: desde el aislamiento en construcción hasta su uso en aeronáutica, calzado, artículos deportivos, decoración y artesanía.

Además del beneficio ecológico, el proyecto tiene un marcado carácter social. Personas usuarias del centro de rehabilitación psicosocial y laboral de Lenda serán las encargadas de recoger los tapones en los establecimientos hosteleros participantes. El corcho recolectado se almacenará en contenedores especiales proporcionados por el Ayuntamiento y, cuando se acumule una cantidad significativa, será retirado por Amorim Cork para su reciclaje. La empresa remunerará a Lenda por el material entregado.

Desde la concejalía destacan que la campaña requiere un gesto sencillo por parte de los establecimientos: guardar los tapones de corcho de las botellas consumidas y entregarlos al personal de Lenda durante sus rondas de recogida periódica.

«El proyecto beneficia a todos: al medio ambiente, a las personas que participan en la iniciativa y a toda la comunidad», afirmó Álvarez. También destacó que con la colaboración del sector hostelero se podrán alcanzar metas relevantes como la reducción de residuos en vertederos, el impulso de la economía circular y la integración social de colectivos vulnerables.