Lavado de cara al mirador A Barracrista de Chapela

La Comunidad de Montes de Chapela ha llevado a cabo durante las últimas semanas la remodelación del mirador A Barracrista (también conocido como Camiño da Buraca), situado en el barrio de Parada.

La remodelación, para la que se destinó una inversión de 3.750 euros, consistió en un lavado de imagen del espacio, que se encontraba en condiciones práctiamente de abandono. En este sentido, se sustituyó el antiguo cierre, en mal estado, por un nuevo vallado de madera de pino rojo y una longitud lineal de 80 metros. Asimismo, se desbrozó, limpió y perfiló el terreno, y se colocó un nuevo letrero en sustitución del anterior robado.

El mirador fue inaugurado por todos los comuneros de Chapela el 24 de junio del 2006, y desde sus bancos se pueden observar tanto las islas Cíes como toda la costa de O Morrazo.