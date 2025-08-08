Fornelos celebra sus fiestas con la banda Artística de Arcade

Fornelos de Montes celebrará durante este fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Lourenzo y Santo Cristo. Las celebraciones, que tuvieron su preludio el pasado sábado con el XXIV Festival Folk de la localidad, se extenderán desde el mañana hasta el lunes 11 con diferentes orquestas y bandas durante todo el día. Entre ellas, será la banda Artística de Arcade quien el día grande (domingo 10) se encargue del pasacalles, procesión y sesión vermú que enmarcarán a la misa solemne. Dicha banda proseguirá con la música esa misma noche, ofreciendo un concierto a las 21.00 horas en el que interpretarán piezas de todo tipo, como pasodobles, arreglos latinos u obras más contemporáneas.