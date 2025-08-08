Extraordinario concierto en el claustro de la catedral de Tui

En la XIX edición de Música no claustro, en el incomparable marco del claustro gótico del siglo XIII de la catedral de Tui, tuvimos ocasión de escuchar un extraordinario concierto de violín y piano a cargo de Raquel Areal y Karla Martínez.

La joven violinista tudense Raquel Areal inicio sus estudios en el conservatorio de Música de Tui, y posteriormente los perfeccionó en Portugal. Actualmente es violinista por oposición de la Filarmónica de Berlín.

La pianista Karla Martínez (La Habana, 1988) es profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde compagina la docencia con su actividad artística. En 2022 publicó el disco Cuba: piano contemporáneo (calle 440)

El programa estuvo compuesto por obras de Lili Boulanger, Debussy, Piazzolla, Prokófief, Gisela Hernández, Amy Beach, y Maurice Ravel.

El concierto comenzó con «Nocturne», una breve pero exquisita obra de la compositora francesa Lili Boulanger. Este nocturno, de marcado estilo neorromántico con sutiles pinceladas impresionistas, destaca por su intenso lirismo. La interpretación fue precisa y delicada, realzando con naturalidad los sutiles cambios armónicos y dinámicos que enriquecen la pieza.

La segunda obra del programa fue la «Sonata para violín y piano en sol menor, L.140» de Claude Debussy, considerado el máximo exponente del impresionismo musical. Esta sonata se caracteriza por la creación de atmósferas sonoras únicas, construidas mediante un minucioso trabajo de melodías, armonías, ritmos y texturas. El primer movimiento, «Allegro vivo», desarrolla dos temas que alternan pasajes enérgicos y rítmicos con otros de un lirismo más contenido, siempre en un diálogo constante entre ambos instrumentos.

El segundo movimiento, «Intermède: Fantasque et léger», posee un carácter más caprichoso y ligero, con destellos de humor irónico que aportan un encanto particular.

La obra concluye con el «Finale: Très animé», de gran virtuosismo. La pieza finaliza de forma abrupta, dejando en el acorde final una sensación de misteriosa inconclusión.

La complicidad y comprensión entre las intérpretes quedó plenamente reflejada en esta obra maestra del impresionismo. Pese a la complejidad técnica, Raquel deslumbró con la brillantez, afinación y delicadeza de los sobreagudos del violín, mientras que Karla aportó un toque transparente y diáfano al piano. Juntas lograron recrear con fidelidad la atmósfera evocadora que Debussy plasmó en esta sonata.

La obra «Café 1930», del compositor argentino Astor Piazzolla, busca evocar la atmósfera de aquella época a través de melodías melancólicas y profundamente expresivas. Piazzolla, incorporando nuevas armonías, acordes y progresiones melódicas, reinventa y enriquece el tango tradicional con un lenguaje moderno y personal.

La interpretación ofrecida por las dos intérpretes resultó magistral: el uso preciso de las síncopas características, los delicados glisandi en pianísimo, los contrastes dinámicos abruptos y los cálidos vibratos crearon un sonido lleno de matices que, sin duda, habría complacido al propio Piazzolla.

En el transcurso del recital, la pianista Karla Martínez interpretó en solitario «Toque de clave», obra de su compatriota Gisela Hernández. De estilo neorromántico y con un inconfundible sabor cubano, la pieza fue ejecutada con gran emoción y expresividad.

La velada continuó con el «Presto de la Sonata n.º 2 para violín y piano, Op. 94» de Serguéi Prokófiev, y el «Romance, Op. 23» de la compositora estadounidense Amy Beach, de estilo romántico tardío.

El concierto concluyó con la deslumbrante «Tzigane» de Maurice Ravel, una pieza de gran virtuosismo inspirada en la música tradicional húngara. Su riqueza rítmica y melódica, unida a las complejidades técnicas —saltos, dobles cuerdas, armónicos y pizzicatos—, representa un verdadero reto para el violín. La interpretación final fue brillante y vibrante, coronando una noche en la que ambas intérpretes lograron emocionar profundamente al nutrido público asistente, que disfrutó de una velada inolvidable.

*Tomás Camacho es profesor y exdirector de los Conservatorios Superiores de Música de Vigo y Profesional de Ourense