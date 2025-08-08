A Cañiza ensalza su Festa-Feira do Xamón
El concurso de cortadores se celebrará el viernes 15 de agosto
A Cañiza
El Concello de A Cañiza presentó su 59º edicion de la Festa-Feira do Xamón, que se celebrará el 15 de agosto en la Carballeira do Cacharado. Durante la jornada gastronómica se podrán degustar cinco platos diferentes donde el jamón será el gran protagonista: jamón serrano al corte, croquetas de jamón, empanada de jamón, jamón asado y tortilla con jamón a un precio de 8 euros. Además de la propia jornada gastronómica, la fiesta conlleva varias actividades previas como el taller de bocata de jamón gigante, que tendrá lugar durante la tarde del miércoles 13 de agosto. La música también tendrá un papel protagonista desde el día 13 hasta el propio día 15.
