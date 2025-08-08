La banda Nocheni celebra su 30 aniversario con un concierto en Redondela
REDACCIÓN
La banda redondela de heavy metal Nocheni ofrecerá esta noche, a las 22.00 horas, un concierto en la Casa da Torre para celebrar sus 30 años de andadura en la música. Durante las casi dos horas que durará el recital, la banda brindará al público presente un espectáculo «lleno de música y añoranzas», como la subida al escenario de la gran mayoría de los miembros que formaron parte del conjunto en algún momento de su historia.
Nocheni lleva, desde su primer concierto en el Pedramola de Vigo allá por el 1996, «dando guerra dentro del underground», según la prensa especializada, y durante estos años han publicado varias maquetas y tres trabajos autoproducidos. En el concierto de esta noche, la banda hará un repaso por todo su repertorio, desde sus inicios en una onda punk-rock hasta la actualidad con el heavy metal, e interpretará temas que hace años no suenan en directo.
