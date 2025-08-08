Tras seis años de espera, la jueza abre el juicio oral contra el único acusado por el crimen de Salceda

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrución número 1 de O Porriño ha decretado la apertura de juicio oral contra el único acusado del asesinato de Soufian Mrha, el joven de 24 años apuñalado mortalmente en Salceda de Caselas la madrugada del 8 de junio de 2019. El proceso se celebrará con jurado popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Este procedimiento se había retrasado el pasado mayo al faltar dos pruebas clave de ADN ya que no se «cumplimentaron debidamente» por la Guardia Civil en su momento.

En el auto, la magistrada acuerda mantener la situación de prisión provisional para el procesado Florian Rama, un ciudadano albanés con antecedentes por tráfico de drogas que fue detenido en enero de 2024 en el Reino Unido tras una compleja investigación judicial y policial. Asimismo, le impone una fianza de 376.000 euros para cubrir la posible responsabilidad civil derivada del procedimiento.

Un crimen que conmocionó a la localidad

Soufian, camarero y vecino de Salceda, falleció tras recibir varias puñaladas en el costado izquierdo durante una discusión con otra persona a las puertas de un local de ocio nocturno. El enfrentamiento comenzó en el interior del establecimiento y continuó en la calle, donde el agresor le asestó la herida mortal. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante más de una hora en plena plaza pública, pero solo pudieron certificar su fallecimiento.

Imagen del acusado distribuida por la Guardia Civil / GC

El autor se dio a la fuga inmediatamente, lo que abrió una investigación que se prolongó hasta principios del año 2024. En los primeros días tras el crimen, la Guardia Civil detuvo a otro joven de la localidad. Sin embargo, fue puesto en libertad diez días después al apreciarse un «posible error» en la primera identificación, y la causa contra él se archivó en noviembre de 2019.

El giro definitivo se produjo el 6 de enero de 2024, cuando agentes británicos arrestaron al actual acusado en colaboración con las autoridades españolas. Su identificación fue posible gracias a declaraciones de testigos y a material gráfico —vídeos y fotografías— del día de los hechos.