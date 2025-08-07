Tocar las campanas para recuperar la memoria

«Xa tedes o reloxo parado, podedes empezar canto queirades». A eso de las 17.30 horas, José Carlos Rodríguez, Saxa, párroco de Reboreda, daba vía libre a la asociación cultural Campaneiros de Galicia para comenzar con su taller. La ocasión lo merecía: en el día en el que la iglesia de la parroquia veía su cimborrio reformado al completo tras tres años de espera, qué menos que acoger la iniciativa del grupo de apasionados por las campanas que pretende recuperar los toques perdidos de las aldeas.

Dentro del inmenso folclore que las aldeas gallegas escondieron durante años, sería imposible comprender su comunicación sin el lenguaje del campanario. Lo que a día de hoy para varios es un sonido sin más (o molesto en algunos casos), en el rural era la forma de enterarse de lo que sucedía en la parroquia. Dependiendo de la forma en la que sonasen, el son de las campanas servía para anunciar un nacimiento (indicando su género según el número de toques), espantar las tormentas para que no destrocen la cosecha o incluso indicar a los bomberos en cuál de los barrios hacía un incendio.

Detrás de este idioma propio estaba la figura de los campaneros (o campaneras en varias iglesias), que a finales de los 70 empezaron a cambiar el cimborrio por mejores oportunidades en entornos urbanos. A este duro golpe para las parroquias le prosiguió un gran proceso de automatización de las campanas a principios de los 90, que hizo desaparecer gran parte de los toques propios de las parroquias, algo similar a lo que acontecía también en esa época con las cantareiras y sus cantigas.

Ahora, siguiendo el camino que las asociaciones musicales marcaron en su momento con las recollidas, Campaneiros de Galicia pretende con sus talleres «dar visibilidade aos poucos que quedamos, facer que a chavalada se interese polo mundo das campás e recuperar os toques que se perderon polas aldeas», como explica Antonio Gómez, uno de los responsables de la asociación. Él, y el resto de los más de 50 socios, tratan de montar iniciativas en cada tiempo que le abren las puertas, y poder así llegar a restablecer un campanero en todas las iglesias gallegas: «O noso obxectivo é que en cada parroquia alguén toque as campás polo menos o día da festa».

A su taller en Reboreda, con más de 30 participantes acudieron tanto asiduos de la asociación, que aprovechan las oportunidades que tienen para subirse a lo alto del templo, como Hugo, ahora campanero de Angoares (Ponteareas) y Fornelos da Ribeira (Salvaterra de Miño), o Antón Salomé Blanco, convertido ya en toda una estrella mediática desde su bautizo como campanero en Mondoñedo con tan sólo 8 años. Pero también se acercaron locales: vecinos que recuerdan u oyeron hablar del lenguaje de las campanas, y que se interesaron por poder mover las correas que hacen resonar a la parroquia.

«Inda lembro o día no que morreu Franco e o párroco foi buscarnos á escola para ensinarnos o repique que había que facer cando falecía un xefe de estado»

Entre ellos estuvieron presentes Mundo, Javier y Marcos. Estos tres camaradas, ahora entrados en años, fueron monaguillos durante su infancia en las parroquias de Santo Pahíño, Reboreda y Redondela, respectivamente, donde conocieron a la perfección los tipos de toques y ayudaron a tocar las campanas. «Inda lembro o día no que morreu Franco e o párroco foi buscarnos á escola para ensinarnos o repique que había que facer cando falecía un xefe de estado», cuenta Marcos. Ahora, y después de ver su automatización a principios de los 2000, volvieron a hacer sonar las campanas de Reboreda con la misma ilusión con la que lo hacían en esos tiempos. Para sus memorias quedará la emotiva mirada de Javier al poder realizar un volteo (el tipo de toque en el que se hace girar la campana en una vuelta completa).

También especial fue la subida de Abel. Con 11 años, es monaguillo en Amoedo, y toca el tambor desde hace un tiempo. Seguramente fue este sentido del ritmo el que le permitió, pese a las dudas iniciales, hacer resonar las campanas con semejante destreza que hasta incitó a los responsables de la asociación a no dar crédito de que esa fuera su primera vez subiéndose a un cimborrio. Al terminar su particular recital, Abel bajó ilusionado la estrecha escalera de caracol, y corrió hacia su madre emocionado. El tiempo dirá si, en las próximas fiestas patronales de Amoedo (donde las campanas también son automáticas), Campaneiros de Galicia lograrán su objetivo de llevar un nuevo tocador a la parroquia.