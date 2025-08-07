El saxofonista de jazz Fernándo Sánchez actúa esta noche en Playa América con el trío Round It Up
El Ayuntamiento de Nigrán, dentro de su programación especial de verano, ofrece este jueves 7 de agosto a las 20:00 horas en la zona del mercado multicultural de Playa América el concierto del trío Round It Up, liderado por el reconocido saxofonista de jazz Fernando Sánchez, al que acompañan los nigraneses Ale Fergar al órgano y Mintxo Alejos a la batería.
