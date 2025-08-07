Porriño promociona el Bono Peixe

El Concello do Porriño se unió a la iniciativa del Bono Peixe de la Xunta en apoyo a este sector. El alcalde realizó una campaña con visita a los puestos del mercado municipal. «Continuamos impulsando y colaborando con nuestros comerciantes, que nos ofrecen a diario producto fresco y de calidad, junto con un trato personalizado y de confianza», explicaba el alcalde.