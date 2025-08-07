Ponteareas crea una línea de ayudas para habilitar viviendas vacías

Generar una bolsa de vivienda de alquiler a precios tasados y devolver la vida a zonas y espacios vacíos son dos de los objetivos de las ayudas que lanza el Ayuntamiento de Ponteareas que, por vez primera en su historia, crea una línea de ayudas para posibilitar el acceso a la vivienda y revitalizar las zonas despobladas.

Con la aprobación de las bases que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, el Ayuntamiento de Ponteareas concederá ayudas a la propiedad por obras en las viviendas vacías en el rural y por obras de conversión de los bajos comerciales en viviendas en el casco urbano que pasen a formar parte del programa de alquiler a precio tasado.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento quiere solventar el problema del acceso a la vivienda al tiempo que revive zonas tanto del rural como del casco urbano y para este fin destina este año un total de 75.000 euros que subvencionarán obras de mejora, acondicionamiento y reconversión de bajo a vivienda.

En concreto, el Ayuntamiento destinará 45.000 euros a la línea de conversión de locales comerciales en vivienda y puesta en alquiler y 30.000 euros a la línea de rehabilitación y movilización de viviendas vacías en el rural para alquiler.

Según los datos del Padrón Municipal dados a conocer por el Concello, Ponteareas cuenta con 11.018 viviendas registradas, de las que 1.755 están vacías, lo que representa aproximadamente el 15,9 % del total.