Un incendio en As Neves cercano a viviendas obliga a movilizar a la UME

Un incendio forestal que se inició ayer a primera hora de la tarde en el municipio de As Neves superó las cincuenta hectáreas de monte calcinado y obligó a decretar la situación 2 ante la proximidad de las viviendas del núcleo de Abelleira de Batalláns.

El fuego se acercó a casas de A Picoña. | D.P.

Ante esta situación, se ha movilizado la UME (Unidad Militar de Emergencias), que se trasladó desde Ponteceso para participar en las labores de extinción.

Un hidroavión descarga agua en Batalláns, ayer. | Anxo Gutiérrez

El fuego, además, provocó en la tarde de ayer retenciones en la A-52 a su paso por la localidad, ya que tuvieron que ser cortados los dos carriles más próximos al monte obligando a los coches a circular por los carriles centrales de uno y otro sentido.

La llamas se aproximan a la A-52. | A. Gutiérrez

El alcalde nevense, José Manuel Alfonso, calificó de «muy crítica» la situación, «con dos frentes que amenazan casas en los lugares de A Abelleira y Portela». El regidor llamó la atención sobre el viento que dificultaba las labores de extinción.

Pese a la situación, a la hora de cierre de esta edición todavía no se veía necesario desalojar a los vecinos, a los que se pidió que permaneciesen en sus casas extremando precauciones.

La Consellería de Medio Rural, en su actualización correspondiente a las 20.30 horas, informó que el incendio afecta a la parroquia de San Pedro de Batalláns y que la situación 2 se decretó como medida preventiva por la proximidad a las viviendas, más concretamente al núcleo de Abelleira. Según Medio Rural, «el fuego se inició a las 14.41 horas y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de más de 50 hectáreas». Para su extinción se movilizaron, hasta el momento, 1 técnico, 7 agentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y 3 aviones.

Paralelamente, a las 16.17 horas, se inició un incendio en Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña, que debido al viento y al calor alcanzó grandes proporciones a la pocas horas, dirigiéndose a zonas de Ponteareas, si bien a última hora de ayer no había llegado a este municipio. Según las últimas estimaciones provisionales, este incendio afecta a alrededor de 80 hectáreas. Para su extinción se movilizaron hasta ahora 2 técnicos, 6 agentes, 10 brigadas, 4 motobombas, 2 palas, 3 helicópteros y 2 aviones.

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, mostró su preocupación por cómo podría comportarse el fuego por la noche, cuando los medios aéreos no trabajasen. Destacó que además de los medios, la Consellería de Medio Rural, el vecindario y voluntarios de Protección Civil trabajaron con uñas y dientes en las primeras horas para evitar que las llamas pudiesen afectar a viviendas «pues el fuego se inicio muy próximo a casas». La intensidad de este incendio y cómo pueda evolucionar en las próximas horas hizo que a última hora de ayer se estudiase la posibilidad de situarlo en situación 2 como el de As Neves, posibilitando la intervención de la UME si fuese necesario.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, se trasladó ayer a las zonas afectadas e indicó que el Gobierno de España había puesto todos los recursos del Estado a disposición de Galicia para hacer frente a estos incendios forestales. «La colaboración con la Xunta y los concellos es total», indicó Losada, que valoró la buena coordinación entre administraciones «con un único objetivo: proteger a las personas y a los núcleos de población que puedan estar en peligro».