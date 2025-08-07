A Guarda renueva dos observatorios de pájaros

El municipio de A Guarda renueva la zona recreativa de A Xunqueira con dos actuaciones que cuentan con una inversión total valorada en 181.999,51 euros, financiada por la Xunta de Galicia.

Por un lado, se procedió a la retirada de la antigua pasarela de A Xunqueira para instalar una nueva de materiales más longevos y más resistentes ante los fenómenos meteorológicos y el cambio climático.

Por otro lado, se renovaron dos de los observatorios de aves de la zona, declarada zona especial de protección para las aves, con el fin de mejorar la observación de aves en el río Miño.

Con estas actuaciones, «se pretende mejorar los valores diferenciales y la resiliencia ante el cambio climático del paisaje transfronterizo del estuario del río Miño, potenciando un entorno tranquilo para el disfrute de los usuarios y usuarias», según aseguran desde el gobierno local.

Las acciones están enmarcadas en el proyecto europeo Green Gap de la Interregión España-Portugal 2021-2027.