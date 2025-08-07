La Festa do Xurelo Asado, nueva fiesta sostenible
El GDR Galicia Suroeste afirma que el producto local y la buena organización hicieron posible una celebración ejemplar
La última edición de la Festa do Xurelo Asado, celebrada el fin de semana en Gondomar de la mano del Centro Cultural y la comisión de fiestas de Chaín, dio un paso adelante hacia la sostenibilidad con la incorporación de medidas ejemplares que le permitirán alcanzar la certificación de las fiestas sostenibles dentro del programa impulsado por la Asociación de Desarrollo Galicia Sudoeste Eurural, gracias al PSTD «A Despensa de Galicia» financiado con fondos Next Generation-UE.
Durante la celebración, se realizó una visita técnica que permitió identificar buenas prácticas, especialmente en aspectos como la contenerización de los residuos, su señalización y la disposición de un punto de agua gratuito para el público, muy valorado en un día de intenso calor como el del domingo.
La organización apostó por un sistema de respeto cuidadoso con el medio: muchas personas decidieron llevar el jurel para comer en casa, ofreciéndose en bandejas de aluminio con tapa de tarjeta, completamente reciclables. «Todo el menaje utilizado a lo largo de la fiesta cumplía criterios de sostenibilidad», aseguran.
En el plano gastronómico, la fiesta puso en valor el producto local procedente de la lonja de Vigo, ofreciendo distintas elaboraciones con el jurel como protagonista: croquetas, tortilla, empanada y el tradicional asado al punto sobre las brasas. Las empanadas fueron preparadas durante la misma semana, empleando piezas grandes para el relleno, mientras que las más pequeñas se destinaron a la parrilla.
