El escenario del estuario de A Foz acoge mañana un concierto del trompetista Rubén Simeó

El escenario al aire libre del estuario de A Foz acoge este viernes 8 de agosto, a las 22.30 horas, uno de los conciertos estrella de la programación cultural de verano del Ayuntamiento de Nigrán: Rubén Simeó, considerado uno de los mejores trompetistas clásicos del mundo. Este músico vigués de 32 años es reconocido internacionalmente como uno de los trompetistas más virtuosos de su generación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents