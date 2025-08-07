El escenario del estuario de A Foz acoge mañana un concierto del trompetista Rubén Simeó
El escenario al aire libre del estuario de A Foz acoge este viernes 8 de agosto, a las 22.30 horas, uno de los conciertos estrella de la programación cultural de verano del Ayuntamiento de Nigrán: Rubén Simeó, considerado uno de los mejores trompetistas clásicos del mundo. Este músico vigués de 32 años es reconocido internacionalmente como uno de los trompetistas más virtuosos de su generación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Barra libre para las autocaravanas