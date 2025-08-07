El escenario del estuario de A Foz acoge mañana un concierto del trompetista Rubén Simeó

El escenario al aire libre del estuario de A Foz acoge este viernes 8 de agosto, a las 22.30 horas, uno de los conciertos estrella de la programación cultural de verano del Ayuntamiento de Nigrán: Rubén Simeó, considerado uno de los mejores trompetistas clásicos del mundo. Este músico vigués de 32 años es reconocido internacionalmente como uno de los trompetistas más virtuosos de su generación.