La campaña para dinamizar el comercio local llega a Chapela

La asociación de empresas de Redondela apoya la campaña de dinamización comercial en Chapela impulsada por las federaciones provincial y gallega de comercio con la financiación de la Xunta. Podrán participar en esta iniciativa todos los clientes que realicen compras en los establecimientos minoristas de Chapela hasta el próximo 20 de agosto. Deben hacerlo registrando directamente su compra en la web mercanoteucomercio.com/chapela.

Entre los participantes en esta campaña se sortearán mil euros repartidos en veinte tarjetas prepago de cincuenta, que deberán ser utilizadas para volver a comprar en los comercios de proximidad. El sorteo se realizará el 21 de agosto y el 3 de septiembre tendrá lugar la entrega de los premios a los afortunados, en la que está prevista animación infantil en la alameda de Rosalía.

En esta iniciativa, dirigida al sector comercial de Chapela, participan un total de 25 establecimientos locales de venta al por menor.